До конца лета: "Ощадбанк" продлил действие платежных карт переселенцев

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Банк также продолжает процесс перевыпуска карт

"Ощадбанк" продлил до 31 августа 2021 года действие платежных карт для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Карты Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифным пакетом "Мой счет" и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, в "Ощадбанке" напомнили, что продолжают перевыпуск карт по графику и доставляют их в отделения. Если лицо получило SMS от "Ощадбанка", тогда перевыпущенная карта находится уже в отделении.

"Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать деньги и рассчитываться старой картой до 31 августа 2021 года включительно", - пояснили в банке.

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Напомним, ранее для внутренне перемещенных лиц, не имеющих зарегистрированного основного места жительства, упростили процедуру получения водительского удостоверения и регистрации транспортных средств, поэтому теперь в сервисных центрах МВД обслуживают всех переселенцев.