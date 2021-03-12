До конца года в Украине хотят ввести механизм сооплаты за медуслуги

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий Фото из открытых источников

Это будет касаться услуг, которые не входят в гарантированные государством пакеты

До конца текущего года в Украине хотят ввести механизм сооплаты за медицинские услуги, чтобы таким образом детенизировать рынок неформальных услуг. Об этом сообщил в Facebook председатель Комитета по вопросам здоровья нации, председатель временной рабочей группы по вопросам реформирования системы здравоохранения Михаил Радуцкий.

По его словам, этот вопрос обсудили во время онлайн-встречи с директором офиса здравоохранения Агентства США по международному развитию (USAID) Беном Зиннером.

Также Радуцкий подчеркнул, что в 2017 году парламент прошлого созыва принял закон о государственных финансовых гарантиях, откуда под лозунгами "бесплатной медицины" был изъят пункт о сооплате.

"По приблизительным расчетам, уровень неофициальных платежей в отрасли здравоохранения составляет 95 млрд грн. Мы постоянно говорим, что НСЗУ не хватает денег для полного финансирования программы медицинских гарантий. Как раз примерно этой суммы в 95 млрд грн и не хватает. Возникает вопрос - как вывести эти средства из "тени"? Один из механизмов - сооплата", - рассказал председатель комитета.

Он уточнил, что доплату предлагают ввести для тех услуг, которые не входят в гарантированные государством пакеты. Так в случаях, когда гражданин хочет, чтобы его оперировал известный хирург, НСЗУ платит за проведение операции, а пациент доплачивает разницу между тарифами обычного хирурга и известного профессора.

Пока же этот механизм работает нелегально, то есть пациент договаривается с врачами и платит за операцию в "конверте".

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"Мы хотим легализовать сооплату: четко определить, за какие услуги платит государство, за какие у пациента есть возможность доплатить. Этот шаг позволит провести детенизацию рынка неформальных услуг. А чем больше денег будет легализовано, тем больше мы сможем направить на реализацию программы медицинских гарантий", - рассказал Радуцкий.

Как отмечается, в Комитете по вопросам здоровья нации уже создана рабочая группа для обсуждения вопросов страховой медицины. К ней уже присоединились представители Национальной службы здоровья Украины, Национального банка Украины, руководители коммунальных и частных медицинских учреждений, профессиональных объединений страховых компаний. Один из законопроектов, которые обсуждает группа, касается сооплат и доплат.

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Напомним, недавно в Украине начали действовать новые изменения вызова экстренной медицинской помощи. Теперь состояние пациентов классифицируют по 4 типам: критическое, экстренное, неотложное и непрофильное.