До 9 мая в Украине ожидается похолодание: Синоптики анонсировали заморозки

В большинстве областей прогнозируются осадки и сильный ветер

В ночь с 8 на 9 мая в Украине ожидается похолодание, местами заморозки на почве. Об этом на своей странице в Facebook заявила синоптик Наталья Диденко.

В частности, по ее прогнозу, в субботу в большинстве регионов страны пройдут дожди. На западе и севере похолодает до +13 градусов.

"Периодические дожди, возможны грозы. Сильный северо-западный ветер временами со штормовыми порывами до 15-20 м/с на западе, севере и в центре похолодание до +9 до +13 градусов, черт возьми. На юге, в Днепропетровской области и на востоке +14 до +19 градусов, в Луганской области до +22 градусов", - отметила синоптик.

В то же время в воскресенье, 9 мая, в Украину придет потепление. "Итак, практически повсеместно в Украине будет светить солнце, разве что на крайнем востоке задержится немного дождя. Сильный ветер удержится на Левобережье. Температура на Востоке снизится, но на Западе и севере начнет повышаться", - добавила Диденко.

Температура воздуха 9 мая будет в стране от +13 до +18 градусов, на Закарпатье до +20... +22 градусов.

"Но еще раз напоминаю, что ночь на воскресенье будет холодной, от +3 до +8 градусов. На западе возможны заморозки на почве!",- подчеркнула эксперт.

В Киеве в субботу ожидается небольшой дождь, сильный ветер и низкая температура воздуха, от +10 до +12 градусов.



"В воскресенье небо прояснится, будет светить солнышко, ветер днем стихнет, будет сухо, столбики термометров поднимутся от +13 до +15 градусов", - резюмировала Диденко.

Как сообщалось, сегодня в Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.