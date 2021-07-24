До +28 градусов и без осадков: Прогноз погоды в Украине на сегодня

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На всей территории страны будет облачно с прояснениями

В Украине сегодня, 24 июля, ожидается переменная облачная погода, однако без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Температура воздуха днем на западе составит от +23 до +27, на севере и в центре - от +24 до +28, на востоке и юге - от +26 до +28 градусов.

В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха днем - от +26 до +28 градусов.

Укргідрометцентр

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Напомним, на днях столицу залило дождями сообщалось о подтоплении метрополитена и сотни поломанных деревьев.