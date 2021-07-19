Дневник "Славянского базара": Журналисты "Першого Незалежного" рассказали, как прошла торжественная церемония закрытия легендарного фестиваля

Диана Панченко Перший Незалежний

Живым звуком, настоящими эмоциями, артистизмом и мощной харизмой каждого исполнителя был наполнен финальный день конкурса исполнителей эстрадной песни на ХХХ юбилейном Международном фестивале искусств "Славянский базар-2021" в Витебске.

"В составе жюри наша Таисия Повалий, почтенная дама. Она была в 93 году на "Славянском базаре". Более того, известный всем певец Димаш, который тоже раньше победил на фестивале - сейчас член жюри. Я скажу, что этот исполнитель, наверное, больше всего оваций сорвал в день открытия. Оно и неудивительно: Димаш владеет 5-ю октавами. Это мощнее, чем Витас", - рассказала в прямом включении ведущая "Першого Незалежного" Диана Панченко.

Одним из важных событий заключительного дня стал второй этап конкурса эстрадных исполнителей, на котором Рената Штифель в вышитом платье исполнила песню про рушник "Рідна мати моя".

В напряженной борьбе конкурса эстрадной песни гран-при вырвала представительница Казахстана Рухия. Первое место заняла певица из Сербии - Ирина Арсеньевич. Диплом второй степени песенного конкурса вручили белорусу Даниилу Мышковцу и украинке Ренате Штифель. Третье место поделили Иванна из Словакии и Тофик Гаджиев из Азербайджана.

В конкурсе для юных артистов Украину представляла 13-летняя Даниэлла, занявшая третье место.

"Все эмоции просто не передать через прямой эфир, когда ты здесь находишься и слышишь эти песни вживую. Белорусы нас очень тепло приняли, передавали привет даже своим родственникам в Украину", - рассказал специальный корреспондент "Першого Незалежного" Сергей Михайлин.

В перерывах между прямыми включениями и насыщенной работой за кулисами фестиваля, наши коллеги гуляли по вечернему Витебску и пробовали местную кухню.

"Я пробовала все: и драники с грибами, и с лососем в глиняном горшке, и бульбу. Но самое вкусное в Беларуси - это картофель. Он действительно какой-то невероятно сладкий, вкусный и нежный. Также самая вкусная сельдь под шубой - именно здесь", - отметила Диана Панченко.

В то же время журналисты отметили, что белорусы очень дружелюбно встретили гостей из Украины и их украинский язык.

"Общаемся с белорусами просто без устали и постоянно. Им нравится наш язык. Они говорят, что очень любят Украину, и надеются, что скоро смогут приехать к нам", - рассказала в прямом включении журналистка "Першого Незалежного" София Пивняк.

Напомним, 15 июля состоялось торжественное открытие ХХХ юбилейного Международного фестиваля искусств "Славянский базар-2021". Впервые ведущей мероприятия стала украинская топ-ведущая "Першого Незалежного" Диана Панченко. География мероприятия охватила пять континентов и 75 стран мира.