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Днепропетровской области угрожает красная зона карантина

Карантин в Украине

 DW

В регионе растет число новых больных коронавирусом

Днепропетровскую область уже в марте могут отнести к красной зоне карантинных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровского областного совета. 

Как отмечается, в регионе наблюдается рост динамики заболеваемости коронавирусом, в частности, за последние две недели она повысилась на 12,65 %.  

"По оперативным данным суммарная загруженность коек пациентами с диагнозом COVID-19 и подозрением на COVID-19 составляет 41,2 %. А количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения, которое не должно превышать 60 % составляет 46,2 %", - говорится в сообщении.  

При этом добавляется, что в течение последних суток в Днепропетровской области зафиксировали 665 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Ранее сообщалось, что Днепропетровская область сейчас в желтой зоне карантинных ограничений. В ней остаются и Волынская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

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