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Днепр залили сильные дожди: Подтоплено 90 домов, люди плавали на байдарках

В городе произошло поднятие уровня воды до 35 см

В городе Днепр в результате интенсивного ливня подтоплены 90 домов и более 150 домохозяйств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 2-3 июня в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах Днепра в результате интенсивных дождей и засоренности русла реки Гнилокиш произошло поднятие уровня воды (до 35 см) с частичным подтоплением 90 частных жилых домов и 151 домохозяйства", - проинформировали в ведомстве.

Как отмечается, жертв и пострадавших в результате подтопления нет. Спасатели уже откачали более 32 тыс. кубометров воды, распилили и убрали семь деревьев, высвободили два автомобиля.

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Напомним, на днях в результате осложнения погодных условий в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях было обесточено 50 населенных пунктов. Больше всего в Днепропетровской - 38 населенных пунктов.

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