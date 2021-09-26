Дмитрий Разумков выздоровел после второго заражения коронавирусом

Дмитрий Разумков Пресс-Служба Верховной Рады

С понедельника глава Рады возвращается к обычному рабочему режиму

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вылечился после второго заражения коронавирусом, поэтому возвращается к обычному рабочему режиму. Об этом он сам сообщил в своем Facebook.

"Тест на коронавирус - отрицательный, настрой - положительный! С завтрашнего дня (понедельника, 27 сентября, - ред.) возвращаюсь к обычному рабочему режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать на полную", - подписал спикер фото с отрицательным результатом теста на COVID-19.

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Напомним, впервые спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 11 ноября 2020 года. Тогда он говорил, что чувствует себя нормально. О своем выздоровление он заявил 30 ноября.

О второе заражение политика стало известно 10 сентября 2021 года, после того, как Разумков сделал формальный тест перед участием в Ялтинской европейской стратегии.