Для защиты журналистов и предотвращения давления на СМИ в Украине создан Благотворительный фонд защиты свободы слова

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Для защиты журналистов и предотвращения давления на СМИ в Украине создан Благотворительный фонд защиты свободы слова. Инициатором выступила народный депутат Украины V, VI и VII созывов, экс-глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Анна Герман. Она же возглавила наблюдательный совет Фонда.

В наблюдательный совет фонда также вошли: народные артисты Украины Владимир Мойсеенко и Владимир Данилец, известный композитор, заслуженный артист Украины Владимир Быстряков украинский правовед и политический деятель, академик Академии правовых наук Украины, народный депутат III, VI и VII созывов Виталий Журавский, председатель Национальной медицинской палаты Украины и Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко, доцент, заслуженный врач Украины Людмила Москаленко, председатель правления общественного объединения "Культурный Центр Украины", генеральный продюсер общенациональной церемонии "Будущее Нации" Владислав Багинский.

Задача Благотворительного фонда защиты свободы слова - развитие журналистики в Украине, поддержка свободы слова, а также содействия защите и поддержке законных прав и интересов журналистов и других работников СМИ, конституционных прав и свобод человека.

Первоочередные направления работы - сбор финансовых средств от юридических и физических лиц для адресной помощи журналистам и другим работникам СМИ, представление и публичная защита прав журналистов, содействие международной поддержке прав и свобод журналистов, проведение массовых мероприятий (круглых столов, конференций) в поддержку свободы слова в Украине, участие в культурных, образовательных, издательских, благотворительных мероприятиях, посвященных свободе слова и правам человека, проведение творческих конкурсов для журналистов и работников СМИ.

Все желающие поддержать инициативу создания Благотворительного Фонда могут перечислить средства по реквизитам:

Благотворительная организация "Благотворительный фонд защиты свободы слова"

код ЕГРПОУ 44345952

Реквизиты в Аккордбанке

п / р UA323806340000026002192902001

в ПУАО "КБ "Аккордбанк"

код банка получателя 380634

Реквизиты в Приватбанке

п / р UA303052990000026005030121292 - в гривне

UA283052990000026009000125785 – в долларах США

UA293052990000026004000120990 – в евро

в АО КБ "ПРИВАТБАНК"

код банка получателя 305299

Назначение платежа: Благотворительная помощь в пользу БО "БФ Защиты свободы слова".