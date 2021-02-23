Для власти главное – это рейтинги, а не люди, – Скаршевский

Телеканал ZIK

Если бы власть думала о людях, четыре женщины, которые содержатся на неподконтрольной территории, давно были бы дома

Действующая власть совсем не думает о людях, об их здоровье и жизни. Для нее главное – рейтинги.

Об этом в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, "NewsОne и "112 Украина" – заявил экономический аналитик Виктор Скаршевский.

Эксперт, отвечая на вопрос ведущей, почему действующая власть игнорирует работу оппозиционных политиков, в частности, относительно мира на Донбассе и освобождения удерживаемых лиц, отметил, что суть проблемы заключается в рейтингах ее политической силы.

"Мы видим результаты социологических опросов, где поддержку резко потеряла партия "Слуга народа" и набирает "Оппозиционная платформа – За жизнь". Это и есть причина, почему до сих пор не возвращены четыре женщины, которые сейчас содержатся на неподконтрольной территории Украины. Эти политические рейтинги, эта политизация, когда речь идет о человеческих жизнях, это приводит к тому, со стороны власти, имею в виду, что люди, которые уже месяц назад могли быть дома с родными, до сих пор не в Украине", – подчеркнул Виктор Скаршевский.

Так, добавил он, действующая власть, вместо реальных дел, занимается политизацией вопроса здоровья и жизни украинских граждан.

"Так же они заполитизировали тему вакцины и у нас нет ни одной. Не то, что мы не хотим покупать, а то, что мы хотим, но нам не продают. Поэтому политика власти, политизация этих вопросов, приводит к ухудшению как здоровья наших граждан, так и рисков для жизни наших граждан", – прокомментировал Виктор Скаршевский.

Напомним, 19 февраля решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам, а также в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва. Санкции применены к компаниям, обслуживающим эти самолеты. Все введены на три года.

Среди лиц, попавших под санкции, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов" 112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, потому что старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv," 112 Украина " - на 112ua.tv, а NewsOne-на newsoneua.tv.