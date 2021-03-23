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Для въезда в Украину теперь нужен ПЦР-тест на COVID-19: Кабмин изменил правила

Фото из открытых источников

Необходим тест, сделанный не позднее 48 часов

Правительство ужесточило правила въезда в Украину, сделав обязательным наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус COVID-19. Об этом рассказал во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает "РБК-Украина". 

По его словам, соответствующее решение приняли накануне на внеочередном заседании Кабинета министров. Постановление вступило в силу вчера и применяется к гражданам Украины, въезжающим в страну из-за рубежа. 

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"Были внесены изменения, касающиеся пересечения границы. Нами вводится... несмотря на то, из какой страны прибыл гражданин, все должны будут предоставить справку о проведении тестирования методом ПЦР не позднее 48 часов. С негативным результатом этого результата", - рассказал глава Минздрава и добавил, что такие ограничения действуют во всех странах Европы, а Украина не является исключением.

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Напомним, на прошлой неделе во время часа вопросов к правительству Максим Степанов рассказал, что Украина планирует сделать условием попадания на территорию страны иностранных путешественников отрицательный ПЦР-тест на коронавирус

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