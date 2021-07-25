Для вакцинированных украинцев могут ослабить карантинные ограничения, - Кузин
Речь идет об использовании "внутреннего" COVID-сертификата
Для вакцинированных от коронавируса украинцев могут ослабить карантинные ограничения в период его усиления. Об этом заявил главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает "Апостроф".
"Это все будет решаться соответствующим постановлением Кабинета министров. Действительно, мы рассматриваем в будущем такую возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата", - сказал он.
Главный санврач пояснил, что сертификат, подтверждающий факт прививки против коронавируса, можно будет сгенерировать в приложении "действие".
"Среди различных опций, в частности, рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать привиты против COVID-19 клиенты. И это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", - резюмировал Кузин.
Ранее сообщалось, что Сенат Франции одобрил ужесточение мер борьбы с пандемией. В частности, введение дополнительных ограничений для людей, которые не сделали прививки против коронавируса.