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Для вакцинированных украинцев могут ослабить карантинные ограничения, - Кузин

Игорь Кузин Фото из открытых источников

Речь идет об использовании "внутреннего" COVID-сертификата

Для вакцинированных от коронавируса украинцев могут ослабить карантинные ограничения в период его усиления. Об этом заявил главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает "Апостроф".

"Это все будет решаться соответствующим постановлением Кабинета министров. Действительно, мы рассматриваем в будущем такую возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" ковидного сертификата", - сказал он.

Главный санврач пояснил, что сертификат, подтверждающий факт прививки против коронавируса, можно будет сгенерировать в приложении "действие".

"Среди различных опций, в частности, рассматривается возможность разрешить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать привиты против COVID-19 клиенты. И это поможет нам уменьшить нагрузку на экономику, не подвергая риску граждан", - резюмировал Кузин.

Новости по теме: Пятый этап вакцинации от COVID-19 в Украине: Кто, где и какой вакциной может сделать прививку

Ранее сообщалось, что Сенат Франции одобрил ужесточение мер борьбы с пандемией. В частности, введение дополнительных ограничений для людей, которые не сделали прививки против коронавируса.

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