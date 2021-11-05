Для "простых людей" : Минздрав откроет больницу "Феофанию" для всех украинцев

Министр здравоохранения Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

С начала января в нее будут госпитализировать всех граждан

Министерство Здравоохранения сделает больницу "Феофанию" доступной для всех украинцев. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко "РБК-Украина".

По его словам, уже с января следующего года, в "Феофанию" будут госпитализировать "простых людей".

"Этим мы выполним указ президента от 2020 года. С января следующего года "Феофания" зайдет на приоритетные пакеты программы медицинских гарантий. Туда также будут госпитализировать простых людей – скорая помощь, пациентов с инфарктами, инсультами и тому подобное", – отметил Ляшко.

Новости по теме: Ляшко определился с кандидатурой на должность главы НСЗУ: Кто получит место

Напомним, что в январе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, оказываемой клинической больницей "Феофания" государственного управления делами. Указ вступил в силу с 15 января 2020 года.

Также сообщалось, что в столичной клинической больнице "Феофания" стоимость одного койко-дня для лечения пациента с COVID-19 за свой счет составляла 7800 грн. Всего в заведении пролечили 162 человека с COVID-19.