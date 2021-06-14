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Для получения COVID-прививки в центре вакцинации прописка не нужна, - МОЗ

Фото из открытых источников

В центрах вакцинации делают прививки лицам, которые записались через "Дию"

Для того, чтобы получить прививку от COVID-19 в центре вакцинации, гражданам не нужна прописка. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, сообщает РБК-Украина

"В центрах массовой вакцинации прививают людей, которые ранее записались в лист ожидания вакцинации от COVID - 19 в приложении или на сайте "Дия" или через контакт-центр Министерства здравоохранения. Приоритет отдается людям преклонного возраста", - отметили в министерстве.

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В то же время следует заметить, что в городах местные власти могут распределять порядок формирования очереди по своему усмотрению. В частности в столице можно записаться на прививки через медицинский портал для пациентов Helsi.me.

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Напомним, за выходные, 12-13 июня, в центрах массовой вакцинации против COVID-19 привили 31 305 человек. 

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