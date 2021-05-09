Для миллионов граждан Украины, в том числе и для меня, и для “Оппозиционной платформы - За жизнь” - это святой день: Загородний поздравил украинцев с Днем Победы

Юрий Загородний Фото из открытых источников

День Победы (над нацизмом во Второй мировой войне) для миллионов граждан Украины - это святой день. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Загородний.

"Я хочу всех поздравить с великим днем, днем 9 мая, Днем Победы Великой Отечественной войны. Для многих граждан Украины, для миллионов граждан Украины, в том числе и для меня, и для нашей команды, "Оппозиционной платформы - За жизнь", - это святой день. Потому что это день Великой победы, и про этот день надо помнить, никогда не забывать и передавать из поколения в поколение, как бы кто ни пытался стереть из памяти этот день. И поэтому еще в прошлом году по инициативе председателя нашей партии Виктора Владимировича Медведчука был создан общественный фронт сохранения национальной памяти. Это как раз для того, чтобы подрастающие поколения знали правду о нашей настоящей истории и о событиях Великой Отечественной войны. Сегодня мы находимся здесь, на святом месте города Николаев, потому что именно здесь высадился десант старшего лейтенанта Константина Федоровича Ольшанского, 68 десантников, и отсюда, по существу, началось освобождение города Николаева", - отметил Загородний.