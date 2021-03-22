Для коллективного иммунитета надо вакцинировать почти 30 миллионов человек, - Минздрав

Вакцинация Иллюстративное фото

За первый год планируют сделать прививку 50% украинцев

Для выработки коллективного иммунитета от коронавируса у украинцев нужно сделать прививку 70% населения государства, что составляет почти 30 млн человек. Об этом в эфире программы "5 вопросов на злобу дня" на телеканале "Дом" сообщил руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Министерства здравоохранения Украины Сергей Литовка.

"Вакцинальную кампанию можно провести за один год. Но для этого должна быть готовность населения. Не должно быть отказов, и население должно способствовать действиям Минздрава, вакцинальных бригад. Минздрав ставит перед собой цель привить минимум 50% населения. И мы надеемся, что достигнем этого", - отметил он.

По словам Литовки, низкие темпы COVID-вакцинации в Украине вызваны несколькими причинами.

"Первое - это то, что у нас пришла только первая партия в 500 тыс. доз. Второе - готовность населения к иммунизации. К сожалению, у нас огромное количество отказов и очень разветвленная система антивакцинальной кампании. Видим много дезинформации относительно того, что мы получили некачественную вакцину, что она якобы опасна, мол, многие отказываются. Это, к сожалению, мешает качественному осуществлению кампании", - пояснил специалист.

При этом эксперт отметил, что сейчас в стране иммунизация только набирает обороты. В Минздраве разрабатывают план прививок таким образом, чтобы не перегрузить медицинскую систему, и чтобы вовремя получать отзывы о неблагоприятных событиях, которые могут возникать.

Новости по теме: Операция "вакцинация": Большинство украинцев остерегаются вакцинироваться индийским Covishield

Напомним, с сегодняшнего дня, 22 марта, в Украине началась вторая волна вакцинальной кампании и начинают работать стационарные пункты прививки. Первыми прививки получат семейные врачи.