Директора львовской гимназии оштрафовали из-за невакцинированных работников
Сумма штрафа составляет 34 тысячи гривен
Во Львове директора одной из гимназий оштрафовали более чем на 30 тысяч гривен за работу образовательного учреждения без вакцинации 80% сотрудников. Об этом свидетельствует решение Галицкого районного суда Львова.
Как отмечается, виновным признали директора школы-гимназии Св. Софии, который нарушил карантинные требования, предусмотренные п/п 151 п. 3 Постановления Кабмина от 9 декабря 2020 года - директор заведения допустил учебный процесс без обязательной вакцинации 80% работников.
По факту соответствующего правонарушения суд наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере 34 тысячи гривен.
Также сообщается, что постановление может быть обжаловано во Львовском апелляционном суде в течение 10 дней со дня постановления.
Ранее сообщалось, что во Львове для удобства педагогов в 13 школах города будут работать временные пункты вакцинации. Они открылись в минувшую среду, 20 октября. Учителей вакцинируют доступными вакцинами: Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac.