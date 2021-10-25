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Директора львовской гимназии оштрафовали из-за невакцинированных работников

Фото из открытых источников

Сумма штрафа составляет 34 тысячи гривен

Во Львове директора одной из гимназий оштрафовали более чем на 30 тысяч гривен за работу образовательного учреждения без вакцинации 80% сотрудников. Об этом свидетельствует решение Галицкого районного суда Львова.

Как отмечается, виновным признали директора школы-гимназии Св. Софии, который нарушил карантинные требования, предусмотренные п/п 151 п. 3 Постановления Кабмина от 9 декабря 2020 года - директор заведения допустил учебный процесс без обязательной вакцинации 80% работников.

По факту соответствующего правонарушения суд наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере 34 тысячи гривен.

Также сообщается, что постановление может быть обжаловано во Львовском апелляционном суде в течение 10 дней со дня постановления.

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Ранее сообщалось, что во Львове для удобства педагогов в 13 школах города будут работать временные пункты вакцинации. Они открылись в минувшую среду, 20 октября. Учителей вакцинируют доступными вакцинами: Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac.

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