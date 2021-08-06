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Директор Одесского зоопарка выпустил новую песню про "айболитов". Видео

Одесский зоопарк Фото из открытых источников

В видеоклипе он переодевается в белый халат и проводит осмотр обитателей зоопарка

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков снял и выложил новый видеоклип о важности профессии ветеринара, в котором он переоделся в "айболита" и провел осмотр животных в заведении. Соответствующее видео было размещено на YouTube канале зоопарка.

На нем мужчина в врачебном халате, во время обхода, проверяет медицинское состояние всех обитателей зоопарка. Особую заботу и внимание он уделяет молодым волчатам.

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Напомним, что ранее директор Одесского зоопарка Игорь Беляков переоделся в костюм крысы - символ 2020 года. В клипе он ходит по зоопарку и делает добрые дела. А в конце встречается с собакой, петухом и свиньей, которые были символами предыдущих лет, и они вместе пьют шампанское.

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