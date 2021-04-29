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Диарея, тошнота и слабость: Врач-инфекционист рассказал о новых симптомах COVID-19

Фото из открытых источников

Полное восстановление пациентов происходит в течение трех-четырех месяцев

Главный инфекционист Львовской области Сергей Федоренко заявил, что сейчас у инфицированных  COVID-19 наблюдают другие симптомы, чем это было в начале пандемии. Об этом он рассказал в интервью ТСН

"Температура достигает до 40 градусов, выражена общая слабость. Люди иногда даже не могут передвигаться по квартире или дому. Это тошнота или рвота, диарея, кашель и одышка. В стационаре в 95% случаев мы видим поражение легких, которое характеризуется двусторонней бронхопневмонией, развиваются миокардиты. Имеются также поражения со стороны центральной нервной системы. Это - дезориентированность в пространстве и времени. Есть даже случаи психотических реакций", - рассказал медик. 

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По его словам, у большинства пациентов возникают обратные изменения, они исчезают, но в течение двух-трех месяцев. 

Также Федоренко отметил, что потеря обоняния и вкуса - симптомы, которые были типичными в начале пандемии, сейчас случаются все реже. 

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Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали о новых правила[ выписки больных коронавирусом пациентов из больницы. 

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