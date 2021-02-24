Диарея и глухота: На Закарпатье рассказали о симптомах мутировавшего коронавируса

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Врачи рассказали, что вирус адаптировался к лечению, поэтому в больницах увеличилось количество тяжелых пациентов

Закарпатские медики рассказали о новых симптомах у больных коронавирусом, которые до этого не наблюдались. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный, передает "Укринформ".

По его словам, у ковидных пациентов все чаще фиксируют рвоту, диарею и глухоту.

"Медики, работающие с ковидными больными, говорят о мутации вируса, в частности, называют нехарактерные симптомы — это рвота, диарея и глухота. Если раньше, еще полгода назад, речь шла о потере обоняния и вкуса, то сейчас COVID-19 проявляется по-другому. Если раньше у единиц фиксировались такие проявления, как рвота, диарея - сейчас это стало происходить чаще. Также медики говорят о нарушении слуха, такую тугоухость. То есть, симптомы другие, не классические, как мы видели полгода назад", - сказал Пшеничный.

В то же время он отметил, что вирус адаптировался к лечению, поэтому в больницах увеличилось количество тяжелых пациентов. Также медики отмечают другую скоротечность процесса болезни, вызванной мутировавшим коронавирусом.

Напоследок он добавил, что группа риска тоже омолодилась и теперь в неё относят людей с категории после 55 лет.

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Напомним, в мире в 101 стране зафиксировали случаи заболевания "британский" штамм коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, только за последнюю неделю новая мутация коронавирус VOC-202012/01, линии B.1.1.7, которую впервые обнаружили в Великобритании, распространилась на 7 стран.