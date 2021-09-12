"Дія" будет сообщать о проверке банковской истории: Федоров раскрыл подробности

"Дія" Фото из открытых источников

Также во время ближайшего саммита по "Дії", будет презентовано множество новых услуг

Через несколько недель приложение "Дія" получит обновление. Пользователей будут предупреждать о проверке кредитной истории банком. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федорив во время эфира программы "Подробности недели".

По словам министра, если кто-то попытается оформить кредит на пользователя приложения "Дія", последнему будет приходить сообщение о том, что банк проверяет его историю.

"Через несколько недель мы запустим в "Дії" услугу, она будет доступна всем пользователям. Если кто - то пытается взять на вас кредит, то вам поступает сообщение и речь идет о том, что проверяется ваша информация, какой банк проверяет и для чего проверяет вашу кредитную историю", - отметил Федоров.

Также Федоров добавил, что во время ближайшего саммита по "Дії", будет представлено множество новых услуг, которые облегчат получение субсидий и пользование коммунальными и социальными услугами.

Новости по теме: Минцифры ввело новый способ авторизации в "Дія": Как это работает

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины запустило в тестовом режиме цифровой онлайн-сервис "Дія", который позволит призывникам, военнообязанным и резервистам изменить регистрацию места жительства.