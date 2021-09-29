Дети чаще болеют коронавирусом: Как уберечь учеников от заражения в школе

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Национальная служба здоровья Украины предоставила несколько рекомендаций для учащихся

Поскольку в Украине увеличивается количество заболеваний на коронавирус среди детей, то сейчас важно уделять больше внимания безопасности, в частности носить маску и дезинфицировать руки. Национальная служба здоровья Украины разработала памятку, как уберечься от заражения COVID-19 в школе. Об этом сообщает Telegram-канал"Коронавирус_инфо".

В частности, чтобы обучение в школы было безопаснее, Национальная служба здоровья Украины предоставила несколько рекомендаций для учеников.

Школьникам стоит заходить в школу только в масках.

Ученикам 1 – 4 классов за пределами класса можно находиться без масок, а вот школьникам от 12 лет наоборот – надо носить маски вне помещения класса.

Также детям важно соблюдать гигиену рук, этикет чихания и кашля.

Если у ученика возникло плохое самочувствие, в НВСУ советуют не посещать школу.

К слову, в МОН отмечают, что в оранжевой и желтой зонах ученики могут учиться очно, если в школе вакцинировано более 80% педагогов. При этом учатся все дети – дошкольная, начальная, специальная, средняя школы.

В то же время, если регион переходит в красную зону, то обязательна 100% вакцинация учителей. Если такого показателя нет – учебное заведение перейдет на дистанционное обучение.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявлял, что с 23 сентября учебный процесс в учебных заведениях будет продолжен, а школы, где не вакцинировано 80% учителей, будут работать дистанционно.