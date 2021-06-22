Депутаты ОПЗЖ и активисты движения "Патриоты - За жизнь" провели возле Родины-Матери акцию чествования памяти жертв Великой Отечественной войны. Фото

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Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь", активисты Всеукраинского движения по борьбе с фашизмом "Патриоты – За жизнь", киевляне приняли участие в акции чествования памяти жертв Великой Отечественной войны в 80-ю годовщину начала ВОВ во вторник в Киеве.

Илья Кива подчеркнул важность сохранения памяти о великом Подвиге Советского воина-освободителя.

"Память о погибших мы должны чтить, ведь их подвиг самопожертвования дал нам возможность видеть это солнце и небо, вдыхать этот воздух. За это отдали свои жизни более 20 миллионов человек. Как бы сегодня грязные политиканы не пытались исковеркать историю и привить нашему народу комплекс предательства, помните – мы потомки великих людей. Сегодня мы вспоминаем тех, кто ушел на войну, дал нам возможность жить, пропитав украинскую землю своей кровью", – отметил нардеп.

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Черный отметил, что на сегодня крайне важно сохранение памяти об участниках ВОВ и справедливости.

"Сегодня надо справедливо обратиться к потомкам всех народов Советского Союза, которые участвовали в освобождении, в том числе и нашей родной Украины, от немецко-фашистских захватчиков и заявить – мы с благодарностью вспоминаем этих героических людей. Память сегодня как никогда важна, и она должна быть справедливой. Сейчас определенные силы пытаются стереть эту память в головах украинцев. Но мы должны помнить этот Подвиг, и мы говорим – фашизм не пройдет! Слава нашим предкам, слава великому советскому народу-освободителю", – сказал он.