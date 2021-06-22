Депутаты ОПЗЖ и активисты движения "Патриоты - За жизнь" почтили память погибших жертв нацизма

Ровно 80 лет назад рано утром над Киевом пролетели первые нацистские бомбардировщики, которые сразу же оборвали сотни жизней. Началась война. Следующие четыре года превратились в ад для каждой украинской семьи, ведь все ушли на фронт защищать границы от гитлеровской чумы. Именно в этот день, в четыре утра народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" вместе с активистами Всеукраинского движения по борьбе с фашизмом "Патриоты - За жизнь" почтили память погибших в Великой Отечественной войны возле памятника Родине-Матери.

Лидер движения и народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива подчеркнул, что обязанность каждого потомка победителей - не дать возродиться фашизму в любом его проявлении.

"Четыре года материнских слез и боли, которыми пропиталась наша земля - кровью, потом, плотью наших с вами дедов, прадедов, наших предков. Мы потомки великих людей. И как бы сегодня грязные политиканы не пытались исковеркать историю и привить нашему украинскому народу комплекс предательства - помните, мы потомки великих людей. Память о погибших мы должны чтить, потому что именно их подвиг, самопожертвование дали нам возможность прийти сюда, увидеть это солнце, увидеть это небо, вдохнуть этот воздух", - сказал он.

Такие события никогда не должны повторяться! А потому не стоит героизировать участников дивизии СС "Галичина", которые присягали на верность Гитлеру против собственного народа, заявил Илья Кива.

"Пусть горят они в аду - те, кто пришел 80 лет назад нас убивать. И пусть горят в аду те, кто сегодня пытается возродить это зло на нашей земле. Кто хочет очистить грязные страницы нашей истории и возвеличить сегодня акт предательства, превратив его в героизм. Мы никогда не должны позволить, чтобы фашистская чума могла возродиться и распространиться по миру, неся зло, смерть, боль, горе, страдание", - указал он.

Главная цель акции - бороться за справедливость и настоящую память о событиях 80-летней давности, отметил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и соучредитель движения Виктор Черный.

"Мы боремся за память и за справедливость. Память наша, нашего народа, наших предков. Мы точно понимаем, что кто-то пытается перекрутить, перетасовать исторические факты, чтобы сместить акценты с того подвига, который советский народ, украинский народ в составе советского народа, победил фашизм, уничтожив его логово. Поэтому вопрос памяти - память наших дедов, о наших дедах, прадедах, которые воевали. Мы считаем, что справедливость в правильном освещении исторических фактов. Она должна быть незыблема, никто не может, никакая политика не может под себя перекраивать историю. Уже даже сегодня провести это мероприятие нам пришлось с боем", - отметил нардеп.

Кроме того Илья Кива напомнил, что сегодня украинская власть в лице президента Владимира Зеленского заигрывает с неонацистскими движениями.

"Эта дата, вне зависимости от разгула фашизма или нацизма, который действительно сегодня не просто возродился, а и укрепляется в нашей стране, потакаемый и курируемый властью, как бы страшно это сегодня не звучало", - сказал он.

Без победы и с чувством вины. Власть умышленно меняет исторические акценты в событиях времен Великой Отечественной Войны, уверен политический обозреватель Владимир Кацман.

"Память - вот эта прививка не должна исчезать из нашего организма, а ее пытаются нам задавить, переиначить, нам прививают совершенно другой комплекс - комплекс вины, комплекс проигравших, комплекс того, что мы были разными, но мы видите ли, нет! Этот комплекс победителей, который у нас есть, обязательно победит этот вирус проигравших. Я повторю тот урок, который нам надо вынести: двадцать второе июня заканчивается девятым мая", - подчеркнул журналист.

Хотя радикальные группировки и представляют очевидное меньшинство общества в вопросе Великой Отечественной войны, но это не мешает им при полном бездействии власти поносить ценность победы. Такое мнение высказал адвокат Иван Либерман.

"На самом деле, как это страшно, что люди, которые собираются для того, чтобы почтить память тех, кто погиб, чтобы мы сегодня могли приобрести костюм, быть в студии, при хорошем освещении, при гостеприимстве журналистов, ведущих сегодня так обесценивается так какими радикальными группировками? До каких пор? До тех пор, пока власть не будет наводить порядок в этом вопросе", - указал он.

Власть своим бездействием демонстрирует полную безразличность к памятным датам Великой Отечественной войны, подтвердил военный историк Юрий Дудкин.

"Для них эта дата - это второстепенного значения дата. Они считают, что, например, сессия совета НАТО в Европе, в Брюсселе - это гораздо важнее дата. Или визит 16-17 июля этого года - это гораздо важнее даты для Украины в целом, чем для украинского народа 22 июня 1941 года, где у нас самые большие жертвы были в этой Великой Отечественной войне. Вот это к чему ведет - к полному забвению великой победы советского народа, в том числе украинского - в Великой Отечественной войне", - считает эксперт.

Подобные акции памяти жертв нацизма крайне необходимы для сохранения памяти, убежден правозащитник Владимир Чемерис.

"У нас по улицам ходят люди с неонацистской символикой, зигуют прямо на улицах, стреляют, нападают. Такие акции нужны, даже в таких условиях, когда есть опасность, что нападут представители как раз неонацистских формирований. Они нужны, потому что они показывают, что даже в таких условиях память есть, память останется", - констатировал он.

Создание властью новых праздников в Украине не повод отказываться от важных памятных дат нашей истории, ведь это свидетельствует о недальновидности, подытожила политический эксперт Александра Решмедилова.

"Мы отмечаем сейчас очень много новых праздников и забываем о тех датах, которым, возможно, не нужно массово радоваться, а надо вспоминать их с определенными выводами, потому что это трагические даты. То, что власть пытается дистанцироваться - это недальновидность, это игнорирование общественного запроса. Если вы посмотрите социологические исследования, все они показывают, что украинцы хорошо знают и уважают эти даты", - указала она.

Бездействие власти и безнаказанность радикальных элементов не стали поводом для украинцев отказаться от памяти и сказать слова благодарности миллионам погибших в 1941-1945 годах. В разных уголках Украины тысячи людей вышли к памятникам павшим героям в Великой Отечественной войне, где и поделились мыслями о том, почему важно помнить об историческом подвиге нашего народа.

"Я не знаю, как это можно забыть - это вообще страшно. Я думаю, что это должно вечно жить в памяти нашего народа. Я, например, своему внуку вечно рассказываю об этом".

"Ну как не чтить? Дело в том, что деды наши погибли, родители наши участвовали. Освободили, как говорится, и Европу, и себя освободили. Как не чтить? Не надо мешать это с УПА, потому что они воевали на стороне фашистов".

"Нужно учить своих детей, внуков, чтобы помнили, знали, что такое война, чем она чревата, какие последствия получаются и как дорого она нам досталась - эта победа".

"Не дай бог, чтобы это еще когда-нибудь повторилось, хотя мы уже прочувствовали второй раз, и наши мамы с папами, которые пережили эту войну, тоже второй раз прочувствовали войну. В общем, дай Бог только мира на земле, больше ничего".

"День начала Великой Отечественной войны. Память конечно должна быть. Это наша история, мы должны эту историю помнить".

"Благодаря им мы живы, благодаря им жива наша страна. Кстати, до сих пор, мы пользуемся тем, что сделано в Советском Союзе, этими людьми".

"Когда фашисты вероломно напали на наше государство - вот это для нас означает день великой скорби, день, так сказать, попытки уничтожить большое советское государство".

"Конечно, это очень скорбная дата, но для нас, я считаю, память должна быть в веках, какая эта война была страшная, ужасная. Гитлеровцы вместе со своей кликой уничтожали гражданское население - и детей, стариков, женщин, это не должно больше повториться".

"Деды, отцы воевали против фашизма, бандеровщину и всякой нечисти, так что, дай Бог, чтоб больше такого не было, а нам ума, чтобы мы не довели до этого".

"І то для них таки й була наука,

коли - у всього світу на виду, -

немов у жорнах, дужі наші руки

перемололи варварську орду

Дякую!".

Напомним, "Оппозиционная платформа - За жизнь" единственная партия в Украине, которая для привлечения внимания к празднику Великой Победы ежегодно организовывает автопробег и другие торжественные мероприятия, чем фактически берет на себя то, что должна была сделать власть. А 9 мая 2020 председатель политсовета "Оппозиционного платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук сообщил о создании общественной организации "Украинского фронта защиты исторической памяти".