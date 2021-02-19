Денисова судится с Минюстом из-за платных услуг в СИЗО

Людмила Денисова Фото из открытых источников

Суд сейчас решает вопрос об открытии производства

В Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой к Министерству юстиции Украины относительно экспериментального проекта предоставления платных услуг в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Истец просит суд признать противоправным приказ Минюста, которым был введен экспериментальный проект по оказанию платных услуг в следственных изоляторах. В частности, речь идет об оспаривании Приказа Министерства юстиции Украины от 06.05.2020 "Об утверждении Порядка проведения экспериментального проекта по платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" (с изменениями, внесенными 20 и 27 июля 2020 года)", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, в иске требуется обязать Минюст исключить указанный приказ из Единого государственного реестра нормативно-правовых актов Украины.

Как отмечается, Денисова утверждает, что получение улучшенных условий исключительно на платной основе является дискриминацией по имущественному положению и противоречит действующему национальному и международному законодательству.

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Напомним, первые в Украине платные камеры с улучшенными условиями размещения появились в начале мая прошлого года в Киевском СИЗО.