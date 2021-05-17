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Денисова назвала число пропавших без вести украинцев на Донбассе и в Крыму

Людмила Денисова Фото из открытых источников

Всего их более 250 человек

Количество пропавших без вести украинских военных на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей достигает около 260 человек. Об этом в своем Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Обсудили работу по поиску пропавших без вести на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, которых насчитывается 258 граждан Украины", - отметила она. 

По словам Денисовой, матери этих украинцев обеспокоены тем, что с прошлого года не состоялось ни одного заседания рабочей группы при президенте Украины по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных).

"В последний раз заседание члены рабочей группы собирались 9 июля 2020 года. Считаю, что для эффективной работы группы необходимо обновить ее состав. Туда должны войти представители семей пропавших без вести, общественных организаций и органов власти. С таким предложением я обращусь к главе офиса президента Украины Андрею Ермаку", - добавила чиновница. 

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Напомним, стало известно, что Украина в рамках подготовки обмена удерживаемыми просит вернуть почти 100 человек.

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