Денисова назвала число пропавших без вести украинцев на Донбассе и в Крыму
Всего их более 250 человек
Количество пропавших без вести украинских военных на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей достигает около 260 человек. Об этом в своем Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Обсудили работу по поиску пропавших без вести на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, которых насчитывается 258 граждан Украины", - отметила она.
По словам Денисовой, матери этих украинцев обеспокоены тем, что с прошлого года не состоялось ни одного заседания рабочей группы при президенте Украины по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных).
"В последний раз заседание члены рабочей группы собирались 9 июля 2020 года. Считаю, что для эффективной работы группы необходимо обновить ее состав. Туда должны войти представители семей пропавших без вести, общественных организаций и органов власти. С таким предложением я обращусь к главе офиса президента Украины Андрею Ермаку", - добавила чиновница.
Напомним, стало известно, что Украина в рамках подготовки обмена удерживаемыми просит вернуть почти 100 человек.