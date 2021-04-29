"Деньги ходят за студентом": КМУ хочет ввести новый принцип распределения бюджетных мест

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Таким образом учреждения высшего образования будут конкурировать за студентов

На заседании 28 апреля Кабмин одобрил законопроект о формировании и размещении государственного и регионального заказа на подготовку специалистов, что предполагает внедрение принципа "деньги ходят за студентом". Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как отмечается, такой шаг позволит повысить эффективность распределения бесплатных мест получения высшего, профессионального и профессионального (профессионально-технического) образования и позволит студентам получать образование в частных учебных заведениях за средства государства.

В министерстве пояснили, что принцип "деньги ходят за студентом" - деньги из бюджета будут тратить не на содержание учебных заведений, а на обучение студентов, которые самостоятельно будут выбирать среди государственных, коммунальных и частных заведений.

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Как отмечается, проект закона предлагает:

установить порядок формирования государственного заказа в разрезе образовательных, образовательно-профессиональным, образовательно-научных/образовательно-творческих, научных степеней, образовательно-квалификационных уровней, отраслей знаний, специальностей и профессий с учетом среднесрочного прогноза потребности в специалистах;

установить порядок формирования регионального заказа на подготовку специалистов, рабочих кадров в профессионально-технических учебных заведениях;

определить механизм направления бюджетных средств для учреждений высшего образования частной формы собственности на оплату услуг по подготовке соискателей образования из государственного бюджета Украины;

внедрить автоматизированное адресное размещение мест государственного (регионального) заказа (через Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО)) между учреждениями образования путем предоставления поступающему рекомендаций на основании конкурсного балла;

ввести конкурсные основы при размещении государственного (регионального) заказа.

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Напомним, недавно стало известно, что в Украине планируют создать электронную платформу, с помощью которой будет происходить набор иностранных абитуриентов в учреждения высшего образования.