День защиты детей: Одесская организация Молодежного крыла ОПЗЖ в акции #назустрічмрії

Фото из открытых источников

Накануне дня защиты детей руководитель Одесской областной организации Молодежного крыла ОПЗЖ Валерий Чигидин с командой народного депутата Татьяны Плачковой побывал в школах и детских садах Черноморска в рамках акции #назустрічмрії, чтобы собрать информацию о первоочередных нуждах учебных заведений.

"Несколько насыщенных дней рабочей поездки в Измаильский и Болградский районы. Университет, школы и детские сады. Измаил, Болград, Ореховка, Криничное, Лощиновка, Новая Некрасовка, Утконосовка, Рени, Новосельское, Суворово, Кирнички. Проблемных вопросов в каждой школе и детском саду много… Вместе с депутатами местных советов и представителями местного самоуправления взяли домашнюю работу на лето, чтоб в новом учебном году условия обучения и воспитания наших детей стали комфортнее.

Накануне дня защиты детей искренне поздравляем наших деток, и помним о своих обязательствах перед ними! А наших выпускников с окончанием садов и школ!!!

16 школьных и дошкольных коллективов детей, воспитателей, учителей зарядили нас невероятной энергией!

Спасибо, вы лучшие!" — написала депутат Татьяна Плачкова на своей странице в Фейсбук.

"Сегодня в рамках акции #назустрічмрії, инициированной народным депутатом Украины Татьяной Плачковой, побывали в школах и детских садиках одной из главных жемчужин Одесского района — городе Черноморск.

Кроме откровенного разговора по душам с выпускниками, во время которого делились не только победами, но и неудачами, собрали информацию о первоочередных потребностях учебных заведений.

Стоит отметить, что во время визита к нам присоединился мэр Черноморска Гуляев Василий. Верю, что в этой синергии мы точно сможем улучшить качество образования и сделать условия образовательного процесса более комфортными", — прокомментировал Валерий Чигидин в своём профиле в Фейсбук.