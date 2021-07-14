День защитников и защитниц: ВРУ переименовала праздник 14 октября
Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов
Верховная Рада Украины приняла законопроект № 2325 о переименовании Дня защитника в День защитников и защитниц. Документ вносит соответствующие изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины. Об этом говорится на сайте парламента.
Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов.
''Парламент поддержал переименование Дня защитника, который Украина празднует 14 октября, в День защитников и защитниц.
В 2008 году на службе в ВСУ находилось 1 800 женщин, сейчас же службу проходит 31 757 женщин.
Женщины все чаще становятся на защиту нашего государства, а значит, мы будем обеспечивать больше возможностей для них наравне с мужчинами нести службу в ВСУ'', — рассказала глава движения ''Зе! Женщины'' и народная депутатка от ''Слуги народа'' Марина Бардина.
Напомним, ранее мы писали, что в ВРУ предлагают уравнять права мужчин и женщин военных в сфере соцзащиты. Соответствующий документ зарегистрировали в парламенте 29 июня.