День защитников и защитниц: ВРУ переименовала праздник 14 октября

ВРУ переименовала День защитников в День защитников и защитниц Фото из открытых источников

Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов

Верховная Рада Украины приняла законопроект № 2325 о переименовании Дня защитника в День защитников и защитниц. Документ вносит соответствующие изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины. Об этом говорится на сайте парламента.

Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов.

''Парламент поддержал переименование Дня защитника, который Украина празднует 14 октября, в День защитников и защитниц.

В 2008 году на службе в ВСУ находилось 1 800 женщин, сейчас же службу проходит 31 757 женщин.

Женщины все чаще становятся на защиту нашего государства, а значит, мы будем обеспечивать больше возможностей для них наравне с мужчинами нести службу в ВСУ'', — рассказала глава движения ''Зе! Женщины'' и народная депутатка от ''Слуги народа'' Марина Бардина.

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Напомним, ранее мы писали, что в ВРУ предлагают уравнять права мужчин и женщин военных в сфере соцзащиты. Соответствующий документ зарегистрировали в парламенте 29 июня.