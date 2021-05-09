День Победы: Всеукраинский автопробег и возложение цветов к мемориалам вечного огня от Молодежного крыла ОПЗЖ

Оппозиционная платформа - За жизнь | Молодежное крыло

В честь празднования Дня Великой Победы активисты Молодежного крыла ОПЗЖ и партии ОПЗЖ организовали всеукраинские автопробеги, торжественные поздравления ветеранов и возложение цветов к мемориалам Победы, сообщает пресс-служба организации.

В мероприятии приняли участие Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Полтава, Херсон, Северодонецк, Кривой Рог, Ужгород, Николаев, Краматорск, Запорожье.

В Киеве автопробег начался в 9:00, колонна стартовала от Памятника основателям Киева и, под аккомпанемент советских военных песен, с флагами, продвигалась через центральную часть города к месту возложения цветов – Вечному Огню. В праздновании приняли участие Виктор Медведчук, Артем Марчевский, Виктор Чёрный, Нестор Шуфрич, Юрий Бойко, Ринат Кузьмин, Илья Кива, Александр Качный, Наталья Королевская, партийцы Молодежного Крыла ОПЗЖ.

"Мы чтим и помним подвиг наших предков. Наши деды победили фашизм ценой невероятных усилий, благодаря сплоченному духу, вере и стремлению жить в мирном обществе, основанном на незыблемости прав человека, равенстве и справедливости.

Миллионы жизней по всей Европе были спасены от фашизма советским солдатом. Спасены целые поколения, мы с вами. Мы не забудем великий подвиг наших предков, как бы нынешняя власть не пыталась стереть нашу героическую память. Наша задача – сплотиться перед лицом сегодняшних вызовов и не позволить уничтожить нашу историю и страну, заботиться о ветеранах, о которых власть предпочитает не вспоминать.

В этот великий день хочется еще раз поздравить ветеранов, пожелать им крепкого здоровья и от всего сердца поблагодарить за Победу!", – сказал Артем Марчевский, руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ.