"Дельта" в Украине: Правительство ужесточает правила въезда в страну

Игорь Кузин Фото из открытых источников

Лица, прибывающие из ряда стран, обязаны будут сдавать тест на антиген коронавируса в пункте пропуска

В Украине зафиксирован индийский штамм коронавируса "Дельта". Учитывая это, Кабинет министров Украины ввел обязательный тест на антиген коронавируса для пересечения украинской границы для людей, которые едут из ряда стран. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает пресс-служба Минздрава.

"Гражданам, прибывшим из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или находились на их территории как минимум семь дней, запрещено пересекать государственную границу Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV 2, проведенного непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля)", - сказал Кузин.

Указанная норма начнет действовать с 25 июня.

Ранее сообщалось, что украинские лаборатории пока не могут выявлять новый агрессивный штамм коронавируса, который назвали "Дельта".