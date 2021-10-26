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Дело скифского золота: Суд Амстердама сегодня огласит решение

EPA

Решение будет зачитано в 11:00 по местному времени

Апелляционный суд Амстердама, где проходят слушания по существу по делу о принадлежности коллекции скифского золота, должен огласить решение сегодня, 26 октября, передает "Укринформ".

Отмечается, что решение будет зачитано на открытом судебном заседании, которое назначено на 11:00 по местному времени.

Решение будет объявлено на нидерландском языке. Затем председательствующий судья даст краткое объяснение на английском языке.

Впоследствии решение будет опубликовано на официальном сайте суда на нидерландском и английском языках.

Новости по теме: Скифское золото: Стало известно, когда апелляционный суд Амстердама вынесет решение

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи по делу скифского золота.

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