Дело Шеремета: Суд Киева пожаловался на давление и вмешательство в ход расследования

Шевченковский районный суд г. Киева Фото из открытых источников

Активисты каждый раз протестуют под зданием и угрожают судьям в соцсетях

Шевченковский районный суд Киева заявил о вмешательстве посторонних в свою деятельность в ходе рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщила его пресс-служба.

"В соответствии с ч. 4 ст. 48 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" 26 марта 2021 года суд присяжных Шевченковского районного суда г. Киева, осуществляющий судебное производство по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по обвинению Антоненко А. С., Кузьменко Ю. Л. и Дугарь Я. С., обратился в Высший совет правосудия и офис Генерального Прокурора с сообщением о фактах вмешательства в профессиональную деятельность судей и влиянии на суд присяжных при рассмотрении этого уголовного производства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время каждого судебного заседания по данному делу проходят массовые акции протеста у здания суда, во время которых нарушается общественный порядок, происходят драки и повреждается имущество.

"Кроме того, сторонниками обвиняемых, в социальных сетях, в частности Facebook, остро обсуждается ход рассмотрения дела. В публикациях и комментариях звучат неоднозначные высказывания в адрес судей и присяжных, имеющих характер угроз и призывов к расправе, с целью склонения суда к принятию решения, необходимого определенной группе лиц. К тому же со стороны защиты звучат высказывания, которые имеют признаки давления", - пояснили в суде.

Кроме этого, ведомство обратилось к украинцам с просьбой соблюдать порядок во время судебных заседаний, не допускать высказываний и поведения, которые противоречат требованиям закона и имеют признаки давления на суд.

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Напомним, Юлию Кузьменко вместе с Андреем Антоненко и Яне Дугарь подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. По данным следствия, Кузьменко и Антоненко могут быть идентифицированы как те лица, которые задокументированы на видеозаписях камер CCTV на месте событий в ночь перед убийством. Следователи убеждены, что подозреваемые установили взрывное устройство в автомобиле Елены Притулы, где находился Павел Шеремет.

В начале февраля Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения трем фигурантам дела Шеремета. В частности, Юлию Кузьменко оставили под круглосуточным домашним арестом до 2 апреля.