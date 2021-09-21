Дело Шеремета: Прокурор обнародовал выводы взрывотехнической экспертизы

Фото из открытых источников

Масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте, которое было использовано при взрыве автомобиля, составила 478,4 грамма

На заседании Шевченковского суда Киева по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета прокурор обнародовал выводы взрывотехнической экспертизы. Об этом сообщила председательствующая судья Оксана Голуб корреспонденту "Укринформа".

Как отмечается, в начале заседания обвиняемые Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь, также их защитники, прокурор Михаил Тишин и один из представителей потерпевших, а также судьи в деле и присяжные выехали на место, где находятся кузова автомобилей, которые являются вещественными доказательствами и проходят в деле, для их осмотра.

Установлено, что масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте, которое было использовано при взрыве автомобиля, была 478,4 грамма.

Новости по теме: Подозреваемым по делу Шеремета Антоненко и Дугарь продлили меры пресечения

Также эксперт учел толщину пластиковой защиты автомобиля, толщину металла, высоту магнитов, расстояние между зарядом взрывчатого вещества и поверхностью, а также другие данные, которые необходимы для составления объективного заключения.

Адвокат Антоненко – Станислав Кулик – выразил сомнения в объективности этого исследования. Он отметил, что у него "сложилось впечатление, что прокурор хочет доказать, что каким-то образом именно мина МОН-50 причастна к совершению этого страшного преступления". Но, по словам защитника, эксперт не провел достаточных исследований, чтобы исключить другие взрывные устройства.

Суд после этого приобщил к материалам дела один из документов от прокурора и отложил рассмотрение дела на 27 сентября.

Новости по теме: Фигурантка дела Шеремета Яна Дугарь посетила Офис президента

Как сообщалось ранее, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявлял, что по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проверялась версия о причастности Максима Зотова – бизнес-партнера разыскиваемого экс-министра Александра Клименко.