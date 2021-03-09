Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей, а возле суда произошли столкновения

Андрей Антоненко Фото из открытых источников

Сторонники Антоненко пытались не пропустить автомобиль с подозреваемым в СИЗО

Возле здания Шевченковского райсуда Киева, где должны были рассмотреть изменение меры пресечения подозреваемому по делу убийства журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, произошли столкновения. Об этом сообщает "5 канал".

Согласно сообщению, сегодня должны были рассматривать седьмой том дела, а также пересмотреть меру пресечения для подозреваемых, однако судебное заседание перенесли из-за отсутствия одного из присяжных.

По информации "BBC News Україна", после этого несколько десятков сторонников Антоненко пытались заблокировать выезд автозака с подозреваемым, но полиция оттеснила демонстрантов, взяв часть из них в кольцо. Тогда автозак поехал в СИЗО.

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На некоторых видео с места событий были зафиксированы драки и задержания участников беспорядков. Людей уводили в сторону и клали на землю. На месте также поджигали пиротехнику, а участники демонстраций выкрикивали: "Аваков черт".

По словам пресс-секретаря Шевченковского райотдела полиции Анны Зубревой, информации о пострадавших или задержанных под Шевченковским райсудом не поступало.

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Напомним, Юлию Кузьменко вместе с Андреем Антоненко и Яной Дугарь подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. По данным следствия, Кузьменко и Антоненко могут быть идентифицированы как те лица, которые задокументированы на видеозаписях камер CCTV на месте событий в ночь перед убийством. Следователи убеждены, что подозреваемые установили взрывное устройство в автомобиле Елены Притулы, где находился Павел Шеремет.

В начале февраля Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения трем фигурантам дела Шеремета. В частности, Юлию Кузьменко оставили под круглосуточным домашним арестом до 2 апреля.