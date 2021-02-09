Дело МН17: Международный суд ООН завершит рассмотрение не ранее 2023 года

Евгений Енин Фото из открытых источников

По словам дипломата, эта трагедия рассматривается в трех отдельных треках и все они направлены на привлечение к ответственности России

Международный суд ООН завершит рассмотрение по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом малайзийском самолете рейса МН17 не ранее 2023 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается слушаний в Международном суде ООН, мы видим попытки РФ затянуть переход Международного суда ООН к рассмотрению вопроса по существу, ссылаясь на ограничения COVID-19, сложность формирования своей юридической позиции. В то же время, по состоянию на сегодня мы имеем предварительный календарь всех процедур в Международном Суде ООН, которые должны завершиться финальным решением, по меньшей мере, до конца 2023 года", - сказал Енин.

По словам дипломата, эта трагедия рассматривается в трех отдельных треках и все они направлены на привлечение к ответственности России.

"Первый - это уголовно-правовой блок, это именно тот суд Гааги, который сейчас проводит слушания по прогрессу дополнительного расследования и продолжение которых отложили до апреля этого года. Вторым направлением, в рамках которого преследуется РФ, как государство, в частности в рамках конвенции о борьбе с финансированием терроризма, является украинский иск против РФ в Международный суд ООН. И третье направление - это коллективная жалоба Королевства Нидерланды и государства Украина против России в ЕСПЧ", - добавил Енин.

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Напомним, в понедельник, 8 февраля, в Нидерландах началось судебное заседание в деле о сбитом в 2014 году над Донбассом малайзийском самолете рейса МН17. Отмечается, что во время четвертого блока слушаний суд должен рассмотреть обращение родственников погибших компенсаций.