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Декретные и больничные: В Украине расширят верификацию госвыплат

Фото из открытых источников

Верификацию выплат будут осуществлять для всех видов материального обеспечения и страховых выплат ФСС

В Украине верификация выплат будет расширена на все пособия по больничным листам. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.

"Пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут проходить процесс верификации. Верификация выплат от Фонда социального страхования Украины должна обеспечить целевое использование средств и минимизировать риск ошибок при осуществлении выплат. При этом, верификация не повлияет на сроки финансирования материального обеспечения от Фонда", - говорится в сообщении.

Для этого, отмечают в ведомстве, в ближайшее время будут проработаны технические вопросы информационного обмена для проведения верификации, подписан соответствующий протокол и обновлен договор с Министерством финансов Украины, а также разработан механизм предоставления рекомендаций в случае выявления несоответствий данных.

Верификацию выплат будут осуществлять для всех видов материального обеспечения и страховых выплат ФСС.

"Будут внедрены механизмы превентивной верификации, которая позволит предотвратить осуществление нецелевых расходов", - добавляется в сообщении.

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Напомним, в Украине вступил в силу закон о верификации пенсий и других госвыплат в декабре 2019 года.

Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что после отмены карантина в Украине у пенсионеров, которые фактически проживают на временно оккупированной территории Донбасса, будет месяц на верификацию в отделениях "Ощадбанка". Сам банк готов выплачивать деньги как только люди придут в отделение.

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