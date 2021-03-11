Декретные и больничные: В Украине расширят верификацию госвыплат

"Пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут проходить процесс верификации. Верификация выплат от Фонда социального страхования Украины должна обеспечить целевое использование средств и минимизировать риск ошибок при осуществлении выплат. При этом, верификация не повлияет на сроки финансирования материального обеспечения от Фонда", - говорится в сообщении.

Для этого, отмечают в ведомстве, в ближайшее время будут проработаны технические вопросы информационного обмена для проведения верификации, подписан соответствующий протокол и обновлен договор с Министерством финансов Украины, а также разработан механизм предоставления рекомендаций в случае выявления несоответствий данных.

Верификацию выплат будут осуществлять для всех видов материального обеспечения и страховых выплат ФСС.

"Будут внедрены механизмы превентивной верификации, которая позволит предотвратить осуществление нецелевых расходов", - добавляется в сообщении.