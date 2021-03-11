Декретные и больничные: В Украине расширят верификацию госвыплат
Верификацию выплат будут осуществлять для всех видов материального обеспечения и страховых выплат ФСС
В Украине верификация выплат будет расширена на все пособия по больничным листам. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования.
"Пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут проходить процесс верификации. Верификация выплат от Фонда социального страхования Украины должна обеспечить целевое использование средств и минимизировать риск ошибок при осуществлении выплат. При этом, верификация не повлияет на сроки финансирования материального обеспечения от Фонда", - говорится в сообщении.
Для этого, отмечают в ведомстве, в ближайшее время будут проработаны технические вопросы информационного обмена для проведения верификации, подписан соответствующий протокол и обновлен договор с Министерством финансов Украины, а также разработан механизм предоставления рекомендаций в случае выявления несоответствий данных.
Верификацию выплат будут осуществлять для всех видов материального обеспечения и страховых выплат ФСС.
"Будут внедрены механизмы превентивной верификации, которая позволит предотвратить осуществление нецелевых расходов", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Украине вступил в силу закон о верификации пенсий и других госвыплат в декабре 2019 года.
Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что после отмены карантина в Украине у пенсионеров, которые фактически проживают на временно оккупированной территории Донбасса, будет месяц на верификацию в отделениях "Ощадбанка". Сам банк готов выплачивать деньги как только люди придут в отделение.