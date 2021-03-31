Витренко на работе в "Нафтогазе" получал почти 24 млн гривен ежемесячно

Юрий Витренко Facebook/Юрий Витренко

Всего за год работы в НАК он получил 284,64 млн грн

За год работы в НАК "Нафтогаз" исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко получил 284,64 млн грн. Об этом говорится в его декларации, размещенной в Едином государственном реестре государственных деклараций.

Согласно документу, ежемесячная его зарплата составила 23,73 млн гривен. Также в 2020 году Витренко получил 1,4 млн гривен заработной платы от крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта".

Исполняющий обязанности министра энергетики задекларировал облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 148,42 млн гривен. В "Ощадбанке" Витренко хранит 898,95 тысяч гривен, а также 2,95 млн долларов.

Кроме этого, в собственности чиновника 5 объектов недвижимости. В частности, он владеет квартирой площадью 124 кв. м, что стоит 1,18 млн гривен. Еще одно его жилье имеет общую площадь 69,8 кв. м. Кроме того, членам семьи Витренко принадлежит квартира в Германии площадью 298 кв. м, а также квартира площадью 99,4 кв. м, квартира площадью 58,5 кв. м по 131,6 тыс. гривен и нежилой дом площадью 359,2 кв. м.

Согласно декларации, исполняющий обязанности главы Минэнерго имеет часы Patek Philippe стоимостью 159,8 тысяч гривен. Его жене принадлежат автомобили Volkswagen Golf Plus 2008 года выпуска, Land Rover 2014 года выпуска и Tesla Model X 2017 года выпуска за 4,68 млн гривен. В прошлом году Витренко приобрел автомобиль Toyota Camry 70 Hybrid за 1,12 млн гривен.

Витренко также владеет 100% акций ООО "Ейвайей Секьюритиз" общей стоимостью 7,117 млн гривен и 20% акций ООО "Экстрим Экспресс" стоимостью 100 тысяч гривен.

Напомним, что в своей декларации глава Минздрава Максим Степанов указал, что за год работы в ведомстве заработал 497 тысяч гривен. Также он является владельцем большой квартиры в столице.