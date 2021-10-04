Даже если средняя суточная температура воздуха будет + 8, отопление в Украине могут не включить, - эксперт

Алексей Плотников Перший Незалежний

По его словам, одна из причин высоких тарифов - повышение внутренней цены на газ в 2018 году

В этом году норма средней суточной температуры, которая гарантирует включение отопления может не сработать. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

"Я читал украинского синоптика, которая написала, что мы должны мечтать, чтобы скорее была средняя суточная температура +8, чтобы нам включили отопление. Думаю, что она ошибается, потому что его могут и не включить, если даже средняя суточная будет +8. Эта норма в этом году может не работать", - сказал он.

По словам Плотникова, это связано с повышением внутренней цены на газ правительством еще Гройсмана.

"В 2018 году, в октябре, правительство Гройсмана подняло внутреннюю цену к цене импортной, цене европейской. И какая была аргументация: Украина выполняет требование Третьего энергопакета Еврокомиссии. В принципе, если бы мы не выполняли этого, ничего плохого не было бы. Просто бы сказали, что третий пакет не распространяется на Украину. То есть, если бы у нас была внутренняя цена на газ, если бы внутренний газ поставлялся для физических лиц, для домохозяйств, импортный газ поставлялся бы для юридических лиц или делали бы какой – то коктейль - тогда бы все равно цена была бы лучше, чем та, что есть сейчас, не было бы 38 грн (это максимальная цена)", - прокомментировал эксперт.

Как сообщалось ранее, с 1 октября в Киеве и ряде других украинских городов тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%. Стоимость 1 гигакалории тепла будет на уровне 2151,77−2433,90 грн/м2, а тариф на горячее водоснабжение – 109,55-122,17 грн/м куб.