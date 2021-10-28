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Данные о недвижимости в приложении "Дія": Когда появится новая функция

"Дія" Фото из открытых источников

С сегодняшнего дня в ведомстве уже работают над пилотной услугой, которая будет верифицировать данные по недвижимости

В Министерстве цифровой трансформации работают над введением новой функции в приложение "Дія" для загрузки данных о недвижимости в реестр. Уже в следующем году она станет доступной для всех пользователей. Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг Мстислав Баник в интервью для "РБК-Украина".

"До 2013 года, если говорить о реестре недвижимости, это все были бумаги, БТИ, нотариусы и так далее, поэтому этих данных в основном в реестре нет. Они часто есть только в бумажных архивах", - рассказал Баник.

По его словам, с сегодняшнего дня в ведомстве уже работают над пилотной услугой, которая будет верифицировать данные по недвижимости.

Подчеркивается, что функция будет работать следующим образом:

  • в первую очередь необходимо загрузить сканы документов на недвижимость;
  • затем заполнить необходимые данные в онлайн-форме;
  • бюро технической инвентаризации получит заявку, проверит архив и документы, после чего загрузит данные в реестр.

"Пока это пилот, возможно в следующем году сможем выйти на масштаб всей Украины", - добавил Баник.

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Напомним, ранее мы писали, что на портале и в приложении "Дія" с ноября можно будет оформить пенсии и субсидии. Сервис начнет работать в ноябре этого года.

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