Дания предоставит Украине 500 тыс. доз вакцины от коронавируса COVID-19

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Пока неизвестно, о какой именно вакцине идет речь

Правительство Дании приняло решение предоставить Украине 500 тыс. доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает "Урядовий портал".

Согласно сообщению, об этом стало известно во время встречи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с датским коллегой Йеппе Кофодом в Вильнюсе на полях 4-й Конференции по вопросам реформ в Украине.

Известно, что украинский дипломат поблагодарил за такой шаг, а также предложил заключить договоренность между Украиной и Данией о взаимном признании свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов для упрощения поездок граждан.

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Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты в рамках международной программы COVAX предоставят Украине дополнительные американские вакцины от COVID-19.