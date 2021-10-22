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Данилов спрогнозировал более 1000 смертей от коронавируса ежедневно

Секретарь СНБО Алексей Данилов

 Цензор.нет

Украина сейчас входит в пик эпидемии, и умирают от болезни люди, которые не прошли вакцинацию

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предупреждает, что во время пика ковид-эпидемии в Украине от болезни могут умирать более тысячи человек ежесуточно. Об этом брифинг Данилова по результатам заседания СНБО в пятницу, передает "Украинская правда".

"К большому сожалению, то, что я сейчас вам буду говорить, будет неприятным, но количество людей, которые будут погибать от ковида, может перевалить за 1000 человек. Проблема именно в вакцинации".

По его словам, Украина сейчас входит в пик эпидемии, и умирают от болезни люди, которые не прошли вакцинацию.

Данилов отметил, что если страна не выйдет на 350-400 тысяч вакцинированных за сутки, "у нас будет очень-очень большая проблема".

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Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки выявили 23785 новых случаев заражений коронавирусом.

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