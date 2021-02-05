Данилов анонсировал введение санкций против нардепов

Алексей Данилов Фото из открытых источников

Он пообещал, что санкции будут введены уже в ближайшее время

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что против некоторых депутатов Верховной Рады будут введены санкции уже в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

Данилов не назвал фамилий депутатов, но отметил, что это будет "не одноразовая акция".

"Я уверен, что в ближайшее время санкции будут вводиться против определенной категории лиц - и физических, и юридических. Более того, я могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в ВР. У нас более чем достаточно аргументов, чтобы это внедрить. Если кто-то считает, что это какая-то одноразовая акция, то он глубоко ошибается", - сказал Алексей Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что причастные к конфликту на Донбассе и информационной антиукраинской войне будут привлечены к ответственности.

Также Данилов заявил, что с 2017 года Украина уже накладывала санкции на своих граждан. Таких - 1228.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов (112 Украина, NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Министерство культуры и информационной политики Украины направило компании YouTube запрос на закрытие страниц телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Ряд политиков уже прокомментировали введение санкций против телеканалов. В частности, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что ограничительные меры в отношении каналов – это плохо.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию 112 Украина, NewsOne, ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.