Далай-лама привился от коронавируса в прямом эфире

По данным СМИ, Далай-лама вакцинировался индийским препаратом Covishield

Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама XIV Тензин Гьяцо привился от коронавируса COVID-19. Процес вакцинации транслировала его пресс-служба в YouTube.

Как отмечается, 85-летний лидер буддистов получил вакцину в госпитале Зонал в индийском городе Дхарамсала и около получаса после этого он оставался под наблюдением врачей.

"По словам моих надежных друзей, в числе которых врач, нужно сделать эту инъекцию, чтобы предотвратить серьезную проблему. Эта инъекция очень помогает и очень хорошая. Поэтому вы тоже должны сделать ее", - сказал Далай-лама.

По данным издания AP, тибетский духовный лидер вакцинировался индийским препаратом Covishield, разработанный Оксфордским университетом и британско-шведским производителем лекарств AstraZeneca и производимый Индийским институтом сыворотки. К слову, этой же вакциной сейчас прививают в Украине.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов первым из украинских чиновников вакцинировался от коронавируса. Вакцинация прошла препаратом Covishield, за которым сам министр летал в Индию.