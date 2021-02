Культовая музыкальная группа Daft Punk объявила о завершении своей карьеры

Duft Punk Фото из открытых источников

Группа существовала с 1993 года

Культовая музыкальная группа Daft Punk объявила о завершении своей музыкальной карьеры. На сцене они выступали с 1993 года. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-странице группы.

На видео один из участников музыкальной группы надевает таймер и через минуту взрывается. После этого появляется логотип группы и надпись "1993-2021". Информацию о распаде группы подтвердила и их представительница Кэтрин Фрейзер.

Отметим, что группа Daft Punk была основана в 1993 году в Париже двумя музыкантами — Томом Бангальтером и Ги-Мануэлем де Омем-Кристо. Они выступали в стиле хаус и техно-музыки, сочетая разные стили. Особую популярность получили в конце 1990-х — начале 2000-х.

За почти 30 лет своей деятельности группа выпустила четыре студийных альбома, а также несколько синглов. Самыми известными песнями Daft Punk стали Get Lucky, Around the World, Harder, Better, Faster, Stronger, One More Time и многие другие. В 2014 году группа получила пять премий Грэмми: песня и клип Get Lucky стали лучшими, а альбом Random Access Memories стал Лучшим альбомом года

