Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся с МКС на Землю. Видео

Американский космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX с экипажем из четырех астронавтов вернулся с Международной космической станции на Землю. Корабль успешно приводнился в Атлантический океан. Трансляцию вело американское космическое агентство NASA .

Как отмечается, приводнение корабля с четырьмя астронавтами на борту - американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шеннон Уокер и японцем Соити Ногути произошло близ побережья штата Флорида в Мексиканском заливе в 02:57 по местному времени (09:57 по Киеву).