Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся с МКС на Землю. Видео
Приводнение корабля в Атлантическом океане произошло в 09:57 по киевскому времени
Американский космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX с экипажем из четырех астронавтов вернулся с Международной космической станции на Землю. Корабль успешно приводнился в Атлантический океан. Трансляцию вело американское космическое агентство NASA.
Как отмечается, приводнение корабля с четырьмя астронавтами на борту - американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шеннон Уокер и японцем Соити Ногути произошло близ побережья штата Флорида в Мексиканском заливе в 02:57 по местному времени (09:57 по Киеву).
Напомним, 23 апреля, корабль Crew Dragon ракетной компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту успешно стартовал к МКС. Это уже вторая пилотируемая миссия - ее экипаж состоит из представителей трех космических агентств.