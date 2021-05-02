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Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся с МКС на Землю. Видео

Crew Dragon NASA

Приводнение корабля в Атлантическом океане произошло в 09:57 по киевскому времени

Американский космический корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX с экипажем из четырех астронавтов вернулся с Международной космической станции на Землю. Корабль успешно приводнился в Атлантический океан. Трансляцию вело американское космическое агентство NASA.

Как отмечается, приводнение корабля с четырьмя астронавтами на борту - американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шеннон Уокер и японцем Соити Ногути произошло близ побережья штата Флорида в Мексиканском заливе в 02:57 по местному времени (09:57 по Киеву).

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Напомним, 23 апреля, корабль Crew Dragon ракетной компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту успешно стартовал к МКС. Это уже вторая пилотируемая миссия - ее экипаж состоит из представителей трех космических агентств.

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