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COVID-вакцина NovaVax, которую получит Украина, показала эффективность на 96%

Вакцина NovaVax Цензор.нет

Компания надеется зарегистрировать препарат в мае

Вакцина от коронавируса NovaVax показала эффективность 96,4% против первоначального варианта коронавируса, и на 86,3% она эффективна против "британского" штамма. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, третья фаза испытания вакцины NVX CoV2373 проходила в Великобритании. В исследовании приняли участие более 15 тысяч участников в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет.

В то же время, при применении для штаммов из ЮАР вакцина NovaVax оказалась эффективной на 55%, но при этом она полностью предотвратила тяжелое течение болезни.

В компании предполагают, что они смогут подать на регистрацию в США свой препарат уже в мае.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит различные вакцины от коронавируса как в пределах COVAX, так и через прямые договоры, в частности договорено о 10 миллионах доз от компании NovaVax

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