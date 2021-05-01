COVID в Украине: За сутки 351 смерть и почти 15 тысяч выздоровлений
Всего 8 549 новых случаев
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 8 549 новых случаев заболевания коронавирусом. Умер от этой болезни 351 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.
Среди новых больных - 374 ребенка и 145 медработников. Всего госпитализирован 3 051 человек. Выздоровели от коронавируса 14 956 людей.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (745), Харьковской (730), г Киев (671), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.
Всего в Украине осуществили 83 336 тестирований за предыдущие сутки (в частности методом ПЦР – 37 455, методом ИФА – 13 016, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 865).
С начала пандемии в Украине заболело 2 078 086 человек. Умерли - 44 436.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в протокол лечения коронавирусной болезни COVID-19. В частности, было добавлено тоцилизумаб для лечения пациентов с критическим течением COVID-19.