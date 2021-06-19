COVID в Украине: 852 новых случая и втрое больше выздоровлений

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев

За сутки 18 июня в Украине зафиксировано 852 новых подтвержденных случая COVID-19, госпитализирован 571 человек, умерло 40 больных, выздоровело 2 736 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава

За сутки осуществлено 49 630 тестирований, в том числе методом ПЦР-26 463, методом ИФА —

8 608, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 14 559.

Среди новых больных - 23 ребенка и 41 медработник.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

За все время пандемии в Украине подтвердили 2 229 044 случаи коронавирус, выздоровел 2 150 708 человек, умерло 51 992 больных, проведен ПЦР-тестов – 10 656 207.

Напомним, что вакцинация против коронавируса в Украине началась 24-го февраля 2021 года.

По данным Минздрава, с начала вакцинальной кампании привито 1 652 055 человек, из них получили 1 дозу – 1 652 053 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 337 345 человек (из них двое человек получили одну дозу за границей). Всего проведено 1 989 398 прививок