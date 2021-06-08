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COVID-сертификаты в Украине введут через 10-14 дней после ЕС, - Немчинов

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов Фото из открытых источников

По его словам, Украина была готова к введению еще 1,5-2 месяца назад

Министр Кабинета министров Олег Немчинов прогнозирует, что Украина запустит COVID-сертификаты в течение 10-14 дней после того, как их введут в Европе. Об этом он рассказал в эфире "Украина 24", сообщает РБК-Украина

"Утвердит Европа и мы сможем в течение 10-14 дней утвердить его у нас. После этого можно будет вводить", - рассказал Немчинов.

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Он также уточнил, что в Европе значительно расширили требования к COVID-сертификату. Теперь он потребует достаточно серьезные подзаконные акты для получения доступа к тем или иным реестрам.

"Мы технологически к этому были готовы еще 1,5-2 месяца назад. Но они (ЕС - ред.) меняют свои требования во время утверждения его (COVID-сертификата, - ред.)", - добавил министр.

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Напомним, с 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации от COVID-19.

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